Новосибирские депутаты одобрили сокращение расходов на проведение Нового года

С новогодних мероприятий срезали 25 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске депутаты Горсовета внесли изменения в городской бюджет. 25 миллионов, которые должны были потратить на празднование Нового года, перенаправят на поддержку мобилизованных.

— Отказались от ледового шоу, 3D-проекции на здание НОВАТа, фейерверков, была сокращена праздничная программа и отменено продолжение освещения гирляндами Красного проспекта, — рассказал председатель Горсовета Дмитрий Асанцев.

По его словам, 15 миллионов рублей, срезанных с праздничного бюджета, направят на помощь мобилизованным и их семьям, а 10 миллионов — на закупку спецтоваров по заявкам Минобороны для убывающих в СВО.

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