В Новосибирской области мобилизованные получают единовременную выплату вовремя и в полном объеме

Мобилизованным новосибирцам продолжают перечислять единовременные выплаты.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Мобилизованным новосибирцам продолжают перечислять единовременные выплаты. Деньги военнослужащие получают в полном объеме и в установленные сроки, подчеркнули в правительстве Новосибирской области.
Напомним, мобилизованные получают финансовую поддержку в соответствии с постановлением регионального правительства от 11.10.2022 № 466-п «О единовременной выплате гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ».
Этот вопрос находится на контроле у Минтруда НСО. Выплаты осуществляют в беззаявительном порядке на основании списка. Данный список формирует НВВКУ.
По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, деньги поступают на расчетные счета мобилизованных. Военнослужащим положено 100 тысяч рублей.
− Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме, − отметила Елена Бахарева.
Министр добавила, что в местах пребывания мобилизованных действуют специальные пункты, где можно проконсультироваться и уточнить все детали по поводу выплат.
Также узнать о соцподдержке можно по горячей линии Минтруда по телефону 8-800-100-00-82.
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