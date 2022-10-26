В Новосибирской области мобилизованные получают единовременную выплату вовремя и в полном объеме

Мобилизованным новосибирцам продолжают перечислять единовременные выплаты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мобилизованным новосибирцам продолжают перечислять единовременные выплаты. Деньги военнослужащие получают в полном объеме и в установленные сроки, подчеркнули в правительстве Новосибирской области.

Напомним, мобилизованные получают финансовую поддержку в соответствии с постановлением регионального правительства от 11.10.2022 № 466-п «О единовременной выплате гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ».

Этот вопрос находится на контроле у Минтруда НСО. Выплаты осуществляют в беззаявительном порядке на основании списка. Данный список формирует НВВКУ.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, деньги поступают на расчетные счета мобилизованных. Военнослужащим положено 100 тысяч рублей.

− Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме, − отметила Елена Бахарева.

Министр добавила, что в местах пребывания мобилизованных действуют специальные пункты, где можно проконсультироваться и уточнить все детали по поводу выплат.

Также узнать о соцподдержке можно по горячей линии Минтруда по телефону 8-800-100-00-82.

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