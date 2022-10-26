Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о наборе в батальон «Вега»

В Новосибирской области формируют именной отряд "Вега" из добровольцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что частичная мобилизация в Новосибирской области близится к концу, количество желающих пойти в добровольцы не убавляется. Губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» рассказал о подготовке добровольческого батальона «Вега».

Летом именные новосибирские подразделения шли на укомплектование частей, которые находятся за пределами региона. Теперь именной батальон «Вега» под руководством вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панферова вошел в штат воинской части, которая находится в Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников отметил, что именные подразделения – это лицо Новосибирской области.

– Подготовка бойцов будет вестись здесь, в нашем регионе, то есть они будут именно сибиряками. На сегодняшний день штат батальона утвержден, идет зачисление бойцов. Этот батальон будет полностью экипирован дополнительным оборудованием за счет средств организаций, предприятий, бюджета Новосибирской области, – рассказал Андрей Травников.

Напомним, сейчас в отряд набрали уже 200 бойцов. Всего батальон рассчитан на 400 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber