Новосибирские депутаты одобрили направление 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных

Поправки в городской бюджет приняты в первом чтении на сессии Совета депутатов.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Депутаты горсовета Новосибирска одобрили направление 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных земляков. Об этом сообщили на сайте Новосибирской областной организации КПРФ.
Ранее в столице Сибири урезали бюджет на новогодние мероприятия. Было решено перенаправить 25 миллионов рублей на нужды мобилизованных и их близких.
Из этой суммы 15 миллионов пойдут на соцподдержку семей участников СВО, оставшиеся 10 – на закупку необходимого оборудования для военнослужащих.
Поправки в городской бюджет о перераспределении средств были приняты в первом чтении на сессии Совета депутатов.
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