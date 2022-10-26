Новосибирские депутаты одобрили направление 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных

Поправки в городской бюджет приняты в первом чтении на сессии Совета депутатов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты горсовета Новосибирска одобрили направление 25 миллионов рублей на поддержку мобилизованных земляков. Об этом сообщили на сайте Новосибирской областной организации КПРФ.

Ранее в столице Сибири урезали бюджет на новогодние мероприятия. Было решено перенаправить 25 миллионов рублей на нужды мобилизованных и их близких.

Из этой суммы 15 миллионов пойдут на соцподдержку семей участников СВО, оставшиеся 10 – на закупку необходимого оборудования для военнослужащих.

Поправки в городской бюджет о перераспределении средств были приняты в первом чтении на сессии Совета депутатов.

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