В Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу об убийстве 63-летнего мужчины двумя знакомыми

Убийц приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении двух мужчин, убивших 63-летнего знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новосибирцев признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ – «Убийство, совершенное группой лиц».

Все произошло в ночь на 20 июля 2020 года. Мужчины проводили время в квартире, расположенной по улице Петухова. Между подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт. Сибиряки набросились на оппонента и жестоко избили его. Потерпевшему нанесли не менее 34 ударов по голове и другим частям тела. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от чего и скончался.

Суд установил особо опасный рецидив преступлений в действиях 38-летнего подсудимого. Убийц приговорили к 14 и 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание один из них будет в исправительной колонии строгого режима, а второй – в колонии особого режима. Обоим также ограничили свободу на один год.

− Суд также взыскал с осужденных в пользу потерпевших материальный ущерб в размере 34 тысяч рублей и одного миллиона рублей, − уточнили в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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