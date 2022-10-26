В Новосибирске «Тойота» вылетела на тротуар и перевернулась. Фото: "АСТ-54".

Утром в среду, 26 октября, в Новосибирске 30-летний водитель «Тойоты» попал в жёсткое ДТП. Кадры с места аварии, случившейся на Красном проспекте, появились в соцсетях. В ГИБДД по городу прокомментировали случившееся.

– Водитель «Тойоты Короллы», потеряв управление, выехал на газон, проехал по тротуару после чего вернулся на проезжую часть и напротив дома 314 по улице Красный проспект столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», которым управлял водитель 1985 года рождения. После «Тойота Королла» опрокинулась, вылетев на тротуар, – уточнили подробности в Госавтоинспекции.

Водитель «Тойоты» в аварии получил различные травмы. Его в больницу увезла скорая помощь.

В обстоятельствах и причинах ДТП разбирается полиция.

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