В Новосибирской области разрешили отстрел более 760 животных из-за трихинеллеза

В Новосибирской области разрешили отстрел 760 животных из-за трихинеллеза. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Минприроды Новосибирской области разрешило отстрел 762 диких зверей, чтобы предотвратить распространение опасной болезни трихинеллез. Об этом КП-Новосибирск сообщила пресс-секретарь областного Минприроды Рината Чуприна.

– Управлением ветеринарии по результатам исследования проб мяса дикого животного (барсука), добытого в Сузунском, Коченевском, Барабинском районах, установлен диагноз трихинеллез. Возникла угроза распространения болезни, в связи с этим опубликован приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов, – сообщила КП-Новосибирск Рината Чуприна.

Карантин установили на территории Шипуновского сельсовета Сузунского района, Овчинниковского сельсовета Коченевского района и Новоспасского сельсовета Барабинского района.

Всего разрешен отстрел 355 барсуков, 178 кабанов, 76 лисиц, 50 куниц лесных, 31 рыси, 18 соболей, 15 особей норки американской, 10 енотовидных собак, 8 бурых медведей, 8 корсаков, 8 колонков и 5 горностаев.

В настоящий момент в других районах вспышки трихинеллеза не обнаружены.

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