Единственный мобилизованный парень из села Евгеньевка под Новосибирском женился после получения повестки

Две невесты из соседних сел вышли замуж за мобилизованных. Фото: Предоставлено героями публикации

Сибирячка Мария Куманцова из села Евгеньевка в Татарском районе НСО вышла замуж за вахтовика Дениса после его мобилизации. Девушка рассказала КП-Новосибирск историю их любви.

- Мы познакомились с Денисом пять лет назад в соцсетях, долгое время общались. Потом он приехал в гости в мою деревню, где живет его родная сестра. Тогда Денис трудился водителем «КамАЗа» на севере. Через полгода вернулся. Мы стали встречаться, начали жить вместе, – рассказала КП-Новосибирск Мария Куманцова.

Пара прожила вместе 4 года. Недавно влюбленные начали делать ремонт: построили баню и сарай, стали отстраивать веранду. Планировали будущее.

В начале сентября Денису пришла повестка – он оказался единственным мобилизованным из Евгеньевки. На следующий день приехала родня Дениса. Родственники накрыли стол и собрали мужчину в дорогу. На второй день мобилизованный навестил могилу матери, а затем поехал с главой Николаевского сельсовета в НВВКУ.

- 26 сентября мы его провожали, она написал мне: «Приезжай, распишемся». 12 октября поехали с главой сельсовета в Новосибирск. – добавила Мария. – Теперь жду, когда Денис вернется – планируем детей, веранду достроить.

Известно, что пару расписали в один день с другой. Второй невестой оказалась девушка из соседнего села, Юлия. Её жениха тоже мобилизовали.

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