Новосибирец заказал поддельные права в интернете и попал в суд

Водитель купил поддельные права в интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске начали судить мужчину за покупку поддельных водительских прав в интернете. Преступление выявили сотрудники ДПС.

- В сентябре 2022 года сотрудники ДПС остановили водителя в Кировском районе. При проверке документов он предъявил поддельное водительское удостоверение, – сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

В полиции возбудили уголовное дело о заведомом использовании поддельного документа. Задержанный полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемому грозит до 1 года лишения свободы. Дело поступило в Кировский районный суд.

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