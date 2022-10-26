Новосибирец заказал поддельные права в интернете и попал в суд

Водитель купил поддельные права в интернете
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске начали судить мужчину за покупку поддельных водительских прав в интернете. Преступление выявили сотрудники ДПС.
- В сентябре 2022 года сотрудники ДПС остановили водителя в Кировском районе. При проверке документов он предъявил поддельное водительское удостоверение, – сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
В полиции возбудили уголовное дело о заведомом использовании поддельного документа. Задержанный полностью признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Подозреваемому грозит до 1 года лишения свободы. Дело поступило в Кировский районный суд.
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