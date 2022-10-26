В Новосибирске жителей Первомайки напугала зеленая жижа, разлившаяся возле домов

Зеленую жижу заметили еще вчера, 25 октября. Фото: предоставлено местными жителями

Жителей Первомайского района в Новосибирске смутила зелёная жижа, разлившаяся возле домов. Странную жидкость пугающего цвета заметили на улице Одоевского.

- Зеленая жижа была еще вчера. Сегодня я гуляла с собакой, услышала шум и обнаружила течь трубы неподалеку. А вообще жильцы моего дома говорят, что еще вчера была жижа непонятная зеленая по парковке, - рассказала КП-Новосибирск жительница одного из домов. - Сегодня уже не так сильно течет, но все равно пробоина в трубе есть.

На фото и видео, имеющихся в распоряжении редакции, видно, что из трубы, которая находится неподалеку, бежит вода. Рядом с прорывом заметны зелёные лужи.

Вода растеклась по всей парковке. Фото: предоставлено местными жителями

- Что это за труба, непонятно. Возможно, техническая, а может и какая-то другая, - предполагают местные.

Жительница Первомайки уже позвонила в 051 и сообщила о проблеме. Как она говорит, специалисты обещали приехать и разобраться в случившемся.

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