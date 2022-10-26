В Новосибирске на стройке нового ЛДС погиб 43-летний рабочий.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На стройке нового ЛДС в Новосибирске произошла трагедия – погиб рабочий. Его труп нашли в вентиляционной шахте 25 октября.
– Предварительно установлено, что мужчина сорвался в вентиляционную шахту строительного объекта, – пояснили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Известно, что следователи осмотрели место происшествия. По факту случившегося проводится доследственная проверка. После неё примут решение в соответствии с законодательством.
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