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Происшествия26 октября 2022 5:17

В Новосибирске на стройке нового ЛДС погиб 43-летний рабочий

Труп нашли в вентиляционной шахте
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на стройке нового ЛДС погиб 43-летний рабочий.

В Новосибирске на стройке нового ЛДС погиб 43-летний рабочий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На стройке нового ЛДС в Новосибирске произошла трагедия – погиб рабочий. Его труп нашли в вентиляционной шахте 25 октября.

– Предварительно установлено, что мужчина сорвался в вентиляционную шахту строительного объекта, – пояснили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что следователи осмотрели место происшествия. По факту случившегося проводится доследственная проверка. После неё примут решение в соответствии с законодательством.

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