В Новосибирске на площади Станиславского построят 27-этажные высотки

В Новосибирске построят жилой комплекс с высотками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия выдала разрешение на строительство высотки на улице Титова, 48, рядом с 1-м Петропавловским переулком. Дом будет возводить специализированный застройщик «Архипелаг». Разрешение опубликовали на муниципальном портале Новосибирска еще 19 октября.

Дома возведут в 4 этапа. 27-этажная высотка – первый этап в создании многоквартирных комплексов. Судя по карте, рядом расположены школа и туберкулезная больница.

Всего там будет 183 жилых помещений. Из них 29 однокомнатных квартир, 91 двухкомнатных и 47 трехкомнатных студий, а также 16 раздельных 2-комнатных квартир, 22 офиса и большая подземная автостоянка на 76 мест.

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