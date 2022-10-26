В Новосибирске задержали криминального авторитета, разыскиваемого за убийство 19-летней давности. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в преступлении 19-летней давности. Его нашли и этапировали в Иркутск. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

– Подозреваемый находился в федеральном розыске за убийство, совершенное по найму в 2003 году. Тогда, 19 лет назад, в Приангарье был убит руководитель предприятия. Подозреваемый, по данным следствия, является криминальным авторитетом. Все это время он скрывался от правосудия, – уточнили в пресс-службе полиции.

Задержали криминального авторитета сотрудники уголовного розыска Иркутской области совместно с коллегами из Новосибирской области.

Правоохранители установили, что подозреваемый 19 лет назад обратился к лидерам банды из Братска. Они в свою очередь были подконтрольны ему. Он поручил им убить руководителя предприятия за денежного вознаграждение. Преступники поручили исполнить преступление иркутской банде. Убили руководителя организации 13 ноября 2003 года.

Подозреваемого в заказном убийстве уже этапировали в Иркутск. Сейчас он в СИЗО. С мужчиной работают следователи.

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