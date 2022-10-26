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Общество26 октября 2022 4:34

Фото и видео последнего солнечного затмения в 2022 году показали новосибирцы

Самыми яркими снимками поделились в соцсетях
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Частичное солнечное затмение успели сфотографировать новосибирцы. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Частичное солнечное затмение успели сфотографировать новосибирцы. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Жители Новосибирской области опубликовали в социальных сетях яркие фотографии частичного солнечного затмения. Кадрами с красным серпом Солнца 25 октября поделились Большой новосибирский планетарий и астрофотограф Алексей Поляков.

На закате Солнце стало похоже на лунный месяц. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

На закате Солнце стало похоже на лунный месяц. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Затмение можно было увидеть в течение часа с 17:08 до заката. Лучше всего явление смотрелось с Новосибирского водохранилища.

Перед закатом небо заметно потемнело, но на Солнце можно было смотреть только через специальные очки или фотопленку.

На яркое Солнце нельзя смотреть незащищенным глазом.

На яркое Солнце нельзя смотреть незащищенным глазом.

Фото: Евгений КОЧКИН

В планетарии для желающих узнать все подробности о затмении проводили лекции.

Луна откусила кусочек от закатного Солнца. Фото: стоп-кадр Большой новосибирский планетарий.

Луна откусила кусочек от закатного Солнца. Фото: стоп-кадр Большой новосибирский планетарий.

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