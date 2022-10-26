Фото и видео последнего солнечного затмения в 2022 году показали новосибирцы

Частичное солнечное затмение успели сфотографировать новосибирцы. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Жители Новосибирской области опубликовали в социальных сетях яркие фотографии частичного солнечного затмения. Кадрами с красным серпом Солнца 25 октября поделились Большой новосибирский планетарий и астрофотограф Алексей Поляков.

На закате Солнце стало похоже на лунный месяц. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Затмение можно было увидеть в течение часа с 17:08 до заката. Лучше всего явление смотрелось с Новосибирского водохранилища.

Перед закатом небо заметно потемнело, но на Солнце можно было смотреть только через специальные очки или фотопленку.

На яркое Солнце нельзя смотреть незащищенным глазом. Фото: Евгений КОЧКИН

В планетарии для желающих узнать все подробности о затмении проводили лекции.

Луна откусила кусочек от закатного Солнца. Фото: стоп-кадр Большой новосибирский планетарий.

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