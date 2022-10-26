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Общество26 октября 2022 3:59

В Новосибирской области медкомиссию проходят 200 мобилизованных

Если врачи не подтвердят диагнозы, бойцов отправят на службу
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В НВВКУ 200 мобилизованных сообщили о проблемах со здоровьем.

В НВВКУ 200 мобилизованных сообщили о проблемах со здоровьем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

200 мобилизованных новосибирцев отправились из военного училища на медкомиссию. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал в среду, 26 октября, в прямом эфире «Вести Новосибирск».

– Сегодня почти 200 жителей Новосибирской области проходят углубленное медицинское обследование, – сообщил Андрей Травников.

Это те мобилизованные, которые уже в НВВКУ заявили о том, что имеют проблемы со здоровьем. Перед врачами стоит задача подтвердить или опровергнуть диагноз. Специалисты определят, отправить бойцов домой или на службу.

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