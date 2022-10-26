15-летняя певица из Академгородка вошла в тройку лучших вокалистов страны по версии Полины Гагариной

Дарья Карасик. Фото: Компания «МТС».

Онлайн-конкурс для юных певцов в возрасте 15-18 лет проходил на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось загрузить аудио- или видеофайл своего выступления на сайт. В качестве подготовки все желающие могли посмотреть онлайн-уроки по вокальному мастерству от Полины Гагариной, которая уже не первый год является одним из мастеров музыкального направления проекта «Поколение М».

Даше Карасик - 15 лет, она закончила с отличием Детскую музыкальную школу №10 сразу по двум классам - академический вокал и фортепиано. В этом году Даша поступила в Новосибирский музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова, и сейчас она студентка отделения эстрадного пения на факультете «Музыкальное искусство эстрады». Мечта Даши - стать джазовой певицей. Жюри во главе с популярной певицей покорила композиция Sing, Sing, исполненная Дашей.

Мечта Даши - стать джазовой певицей. Фото: Компания «МТС».

- Я совершенно случайно наткнулась на «Поколение М», понравился сам проект и особенно известные партнеры, настоящие профессионалы своего дела. Так что в вокальном конкурсе участвовала уже целенаправленно. Искала хороший материал, а как только записала несколько видео, сразу загрузила их на сайт и ждала результатов. Победа стала неожиданным и очень приятным событием, - говорит Дарья Карасик.

- В Новосибирской области живет более 40 талантливых ребят - призеров «Поколения М», и для нас онлайн-формат вокального конкурса «Студия Полины Гагариной» особенно актуален. Не выезжая из родного региона, юные исполнители могут заявлять о себе и получить обратную связь от профессионалов своего дела. Как это и случилось с Дашей Карасик, которая воспользовалась этой возможностью и получила высокую оценку и заслуженное признание. Поздравляем и желаем идти дальше, - подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.