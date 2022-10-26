База аренды недвижимости в Домклик в Сибири превысила 8 тысяч объектов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регионом-лидером по количеству объявлений в разделе «Аренда» стала Новосибирская область: здесь предлагается к сдаче более 4 тысяч объектов, причем порядка 60% из них предназначены для коммерческого использования.

Для наиболее корректного поиска подходящего объекта важно настроить фильтры на площадке Домклик: город, район, цена, тип недвижимости и т.д. Сервис предлагает также задать радиус поиска - достаточно указать адрес, либо просто нарисовать область поиска прямо на онлайн-карте. В случае, если подходящих объектов не нашлось, достаточно всего лишь сохранить свои параметры поиска, и в случае появления нового объявления, система отправит пользователю уведомление.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Домклик продолжает расширять свой функционал - сегодня на этой площадке можно не только найти и купить в ипотеку жилье, но и подобрать подходящий объект для аренды. Особенно приятно, что наш сервис используют не только для поиска жилья в аренду, но и для подбора коммерческой недвижимости. Что немаловажно - все объявления по аренде проходят точно такие же процедуры сверки с базами данных Росреестра, как и объявления о продаже недвижимости. Для этого используются в том числе технологии искусственного интеллекта.