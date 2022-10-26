Губернатор Новосибирской области назвал сроки завершения частичной мобилизации в регионе

В Новосибирской области завершается частичная мобилизация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 26 октября, стало известно, когда закончится частичная мобилизация в Новосибирской области. Сроки назвал губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск».

– Исходя из сроков, которые до нас доведены, мы понимаем, что сможем выполнить поставленную задачу до конца этой недели, – сообщил Андрей Травников.

Губернатор ранее отмечал, что регионы не соревнуются между собой в перевыполнении задач, поставленных Минобороны РФ. Мобилизационное задание выполняется планомерно.

Однако новосибирцы при желании смогут и дальше записываться в добровольцы. Напомним, в батальон «Вега» в Новосибирской области вступило пока только 200 человек из 400.

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