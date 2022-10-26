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Общество26 октября 2022 3:03

В ГИБДД рассказали, на что жалуются новосибирские водители, попавшие на камеры фиксации нарушений

Всего в 2022 году отправили 9 тысяч жалоб и 3 тысячи обращений
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Жители Новосибирской области 12 тысяч раз пожаловались на неправильную работу камер фиксации нарушений ПДД.

Жители Новосибирской области 12 тысяч раз пожаловались на неправильную работу камер фиксации нарушений ПДД.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 12 тысяч обращений и жалоб поступило с начала года на неправильную работу камер фотофиксации в Новосибирской области. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника Центра автоматизированный фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Генрих Малкин.

– Основная категория обращений о том, что люди не могут посмотреть фото нарушения. Они используют приложение Госуслуг, где фото не открывается. Нужно смотреть на сайте. Также часто не согласны с тем, что было нарушение. Люди считают, что уведомление приходит в день правонарушения, но оно может прийти и через 10 дней. Жалуются и на то, что не прошла оплата – тут тоже нужно подождать, – объяснил Генрих Малкин.

Всего с начала года новосибирские водители прислали около 9 тысяч жалоб и около 3 тысяч обращений. Часто они связаны с оплатой штрафа в последний день. Люди волнуются, что платеж не прошел. Сотрудник ГИБДД объяснил, что иногда оплата идет 30 минут, а порой это занимает целый день.

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