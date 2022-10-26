В ГИБДД рассказали, на что жалуются новосибирские водители, попавшие на камеры фиксации нарушений

Жители Новосибирской области 12 тысяч раз пожаловались на неправильную работу камер фиксации нарушений ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 12 тысяч обращений и жалоб поступило с начала года на неправильную работу камер фотофиксации в Новосибирской области. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника Центра автоматизированный фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Генрих Малкин.

– Основная категория обращений о том, что люди не могут посмотреть фото нарушения. Они используют приложение Госуслуг, где фото не открывается. Нужно смотреть на сайте. Также часто не согласны с тем, что было нарушение. Люди считают, что уведомление приходит в день правонарушения, но оно может прийти и через 10 дней. Жалуются и на то, что не прошла оплата – тут тоже нужно подождать, – объяснил Генрих Малкин.

Всего с начала года новосибирские водители прислали около 9 тысяч жалоб и около 3 тысяч обращений. Часто они связаны с оплатой штрафа в последний день. Люди волнуются, что платеж не прошел. Сотрудник ГИБДД объяснил, что иногда оплата идет 30 минут, а порой это занимает целый день.

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