Новосибирцы заметили в небе падение ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Фото: "АСТ-54".

Утром 26 октября жители Новосибирска и области наблюдали в небе летающий объект. Они сняли его на видео и опубликовали в соцсетях.

– Люди заметили в небе падение ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая была запущена с грузовым кораблем «Прогресс МС-21», – написали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, объект летел быстро, меняя траекторию движения. Некоторые жители области наблюдали за полетом минут 15-20. После чего объект словно растворился в небе.

– После преодоления определенного слоя атмосферы, они (ступени) отстёгиваются и сгорают в атмосфере, либо падают на землю, – пояснили очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», пуск ракеты-носителя состоялся в 03:20 по московскому времени. Провели его с 31-й площадки космодрома Байконур.

Известно, что объект направляется к Международной космической станции по двухсуточной схеме сближения. С малым исследовательским модулем «Поиск» он состыкуется 28 октября в 05:50 по Москве.

– На МКС его ждет экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты, – уточнили в «Роскосмосе».

Ракета-носитель доставит 2520 кг грузов. Среди них – 702 кг топлива для дозаправки станции, 402 кг питьевой воды, 41 кг азота, продукты питания, медицинское оборудование, одежда для состава экипажа длительной экспедиции.

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