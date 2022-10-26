Мэрия Новосибирска получила 60 замечаний от Ростехнадзора по подготовке к отопительному сезону

Мэрия Новосибирска получила 60 замечаний по отопительному сезону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Новосибирска исправит 60 замечаний по подготовке к отопительному сезону до 15 ноября. Об этом на аппаратном совещании мэру Новосибирска Анатолию Локтю доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

– Мы получили акт проверки готовности города Новосибирска Сибирским управлением Ростехнадзора. Всего указано наличие 60 замечаний – примерно такое же количество, что было у нас в прошлом году, – сообщил глава департамента.

Также Дмитрий Перязев отметил, что в этот раз акт проверки поступил раньше, поэтому у города есть больше времени для исправления. Паспорт готовности к отопительному сезону необходимо получить к 15 ноября.

Напомним, тепло начали проводить в дома с 19 сентября. Отопление подключали в три этапа. На данный момент все дома и учреждения подключены к отоплению.

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