Новосибирск утром 26 октября сковали пробки в 6 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 26 октября 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Затруднено движение также по улицам Котовского, Ватутина, площадям Труда и Райсовета. Сложно проехать по проезду Энергетиков, улицам Широкой и Станционной. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Блюхера, Новогоднюю, Титова, троллейную и Сибиряков-Гвардейцев. Затор на Советском шоссе, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правобережье пробки на Большевистской, Добролюбова, Кирова, Восход и Бориса Богаткова. Движение по Красному проспекту тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 26 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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