Врач-сомнолог объяснила, что нужно делать, чтобы вставать бодрым на работу

Врач-сомнолог рассказала, что нужно делать людям, желающим просыпаться на работу бодрыми. Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-сомнолог София Черкасова рассказала, что нужно делать людям, желающим просыпаться на работу бодрыми. В средине осени, когда всех повально одолевает хандра, такой совет особенно актуален. Особенно учитывая то, что большинство россиян начинают собираться на работу, когда солнце еще не встало, а возвращаются домой, когда солнце уже давно зашло за горизонт. А ведь нехватка витамина d очень сильно влияет на самочувствие человека.

— Большая часть дня проходит в помещении с искусственным светом, который не всегда оказывает такое же влияние на выработку важных гормонов. В этом случае нужно вернуть свет. Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость, — пояснила Софья Черкасова изданию NEWS.ru.

Восполнить нехватку витамина d можно также принимая его в качестве профилактики. Еще немаловажным условием для бодрости является наличие у человека в расписании дня физических нагрузок. Как отмечает сомнолог, то, что в осенне-зимний сезон люди много времени проводят в пассивном состоянии, тоже может влиять на степень его активности. Поэтому так важно уделять время спорту и прогулкам на свежем воздухе.

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