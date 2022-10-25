Юрист рассказала, как женщинам при разводе отсудить большие алименты

Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юрист Людмила Александрова рассказала, как правильно действовать женщинам, которые разводятся с мужем и планируют подавать на алименты. По словам специалиста, чтобы рассчитывать на солидную сумму, женщине придется сначала доказать, что мужчина в целом способен выплачивать ей такие деньги. Тем более, что когда дело доходит до алиментов, некоторые мужчины стараются скрыть размер своего настоящего заработка, чтобы напротив максимально снизить сумму выплат.

— Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга, что супруг свой доход укрывает. Например, если взята ипотека, то супруг при ее получении в обязательном порядке предоставлял банку документы о своем финансовом положении, — пояснила Людмила Александрова изданию NEWS.ru. — Стоит также собирать чеки по платежам, скриншоты переводов и вообще любых финансовых операций, которые смогут доказать суду, что реальные доходы вашего супруга разнятся с заявленными.

По словам юриста, в том случае, если доказать высокий доход супруга женщине все же удастся, то она сможет претендовать на сумму не только в размере прожиточного минимума на ребенка, но и, в зависимости от доходов мужа, в размере 3-5 прожиточных минимумов.

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