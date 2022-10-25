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Общество25 октября 2022 19:16

Юрист рассказала, как женщинам при разводе отсудить большие алименты

По ее словам, для этого будет необходимо доказать платежеспособность мужчины
Галина СИМОНОВА
Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга.

Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Юрист Людмила Александрова рассказала, как правильно действовать женщинам, которые разводятся с мужем и планируют подавать на алименты. По словам специалиста, чтобы рассчитывать на солидную сумму, женщине придется сначала доказать, что мужчина в целом способен выплачивать ей такие деньги. Тем более, что когда дело доходит до алиментов, некоторые мужчины стараются скрыть размер своего настоящего заработка, чтобы напротив максимально снизить сумму выплат.

— Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга, что супруг свой доход укрывает. Например, если взята ипотека, то супруг при ее получении в обязательном порядке предоставлял банку документы о своем финансовом положении, — пояснила Людмила Александрова изданию NEWS.ru. — Стоит также собирать чеки по платежам, скриншоты переводов и вообще любых финансовых операций, которые смогут доказать суду, что реальные доходы вашего супруга разнятся с заявленными.

По словам юриста, в том случае, если доказать высокий доход супруга женщине все же удастся, то она сможет претендовать на сумму не только в размере прожиточного минимума на ребенка, но и, в зависимости от доходов мужа, в размере 3-5 прожиточных минимумов.

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