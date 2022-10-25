В Барабинске два человека погибли в ДТП с «БМВ» и «Ниссаном»

В центре Барабинска произошло смертельное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В центре Барабинска произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером во вторник, 25 октября.

— По предварительной информации, столкнулись две машины: «БМВ-Х5» и «Ниссан Тиида», — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — От полученных в ДТП травм скончались 24-летний водитель и 40-летний пассажир «Ниссана».

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МВД по НСО

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На кадрах с места аварии видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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