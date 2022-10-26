В Новосибирск на два дня вернется бабье лето

Днем в Новосибирске 26 октября будет +4…+6 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие два дня в Новосибирске будет довольно тепло и сухо. Так, 26 октября, в среду, воздух прогреется до +6 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– Днем в Новосибирске будет +4…+6 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы юго-западного ветра достигнут 4-9 метров в секунду. По области местами возможна изморозь, – передают метеорологи.

Эксперты «Яндекс Погоды» обещают до +5 градусов днем 26 октября. По их данным, будет пасмурно, без осадков. К вечеру температура опустится до +3 градусов. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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