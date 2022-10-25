На оборудовании для СКИФа под Новосибирском получили первые пучки электронов

Первые полученные пучки полностью соответствуют характеристикам. Фото: АО "ЦПТИ"

В Новосибирской области стартовали испытания линейного ускорителя — одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа). По словам замгубернатора региона Ирины Мануйловой, первые полученные пучки электронов полностью соответствует всем заданным характеристикам.

— Сегодня одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа — рождение пучка, и он соответствует всем параметрам, которые были заданы для данной установки, проверка на соответствие — выдержана, — отметила Мануйлова.

Запуск СКИФа позволит изучать вещества на микро- и наноуровнях. Это в свою очередь поможет эффективнее решать сложные вопросы, связанные с медициной, биологией, химией. А полученные знания можно будет применить в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике, а также в военно-промышленном комплексе.

Напомним, что оборудование для СКИФа изготавливается в Институте Гидродинамики СО РАН, а также в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Первый должен выполнить свою работу до конца 2024 года, а второй — до конца 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер