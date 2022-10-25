Новосибирца уволили с работы за нюдсы бывшей девушки

Настя встречалась с бывшим парнем полгода. Фото: соцсети.

Сотрудника новосибирского военного училища уволили с работы после того, как всплыла история с рассылкой нюдсов его бывшей девушки Анастасии. Как рассказала КП-Новосибирск сама Анастасия, они расстались с парнем после того, как он устроил жуткую сцену ревности. Он считал, что девушка изменила ему с его друзьями, после скандала Настя его прогнала.

- В отместку бывший завел фейковую страницу, разместил там мои интимные фото, которые были у него в телефоне. А еще смонтировал ролик из моих фото, где главной темой было, что у меня ВИЧ, - как заявила Настя КП-Новосибирск, в друзья на эту страницу он добавлял ее родных и близких.

Девушка решила не спускать это с рук бывшему: написала письмо его руководству. И ее жалобу услышали.

- Мне пришло письмо, что бывшего уволили, - рассказала КП-Новосибирск Настя. - Я считаю, что он достаточно наказан, поэтому не стала настаивать на возбуждении уголовного дела.

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