21-летнему парню грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21-летний новосибирец пойдет под суд за похищение знакомого из-за долга. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

— В марте 2022 года обвиняемый за вознаграждение предложил знакомому зарегистрироваться в качестве ИП и открыть на свое имя несколько счетов, однако не вести никакой деятельности и передать все документы. Летом этого года на одну из новых открытых карт потерпевшего пришла некоторая денежная сумма, и мужчина решил ее потратить, — рассказали в региональном СК.

Обвиняемому такое поведение знакомого не понравилось. Он решил вернуть долг во что бы то ни стало. Для этого вместе с другом обвиняемый приехали к дому потерпевшего с требованием вернуть долг. А потом они затолкали мужчину в машину и вывезли в безлюдное место.

— Обвиняемый привязал к рукам потерпевшего поводок для выгула собак, второй конец он зацепил за буксировочный крюк, а водитель продолжил движение транспортного средства по местности. После потерпевшего отвезли в одну из городских квартир, где продолжали удерживать и требовать вернуть долг, — добавили в следкоме.

Мужчина полностью признал свою вину. Теперь в его деле будет разбираться суд.

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