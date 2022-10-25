Расписание электричек в Новосибирской области с 4 по 6 ноября 2022: время отправления, маршруты

Измененное расписание электричек в Новосибирской области с 4 по 6 ноября 2022 опубликовали в РЖД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Измененное расписание электричек в Новосибирской области с 4 по 6 ноября 2022 опубликовали в РЖД. Связаны изменения с празднованием Дня народного единства.

— В период с 4 по 6 ноября пригородные поезда будут курсировать в регионе по графику выходного дня, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. 3 ноября электропоезда будут курсировать по обычному расписанию.

Подробнее ознакомится с расписанием поездов пассажиры смогут на сайте «Экспресс-пригород».

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала примерную программу празднования Дня народного единства в Новосибирске 4 ноября 2022 года. Праздник должен будет состояться впервые за два года. В 2020 и 2021 году официальные мероприятия в ноябре не проводились из-за ковидных ограничений.

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