В Новосибирске завершены поиски 84-летней пенсионерки в черном берете

В Новосибирске завершены поиски 84-летней пенсионерки в пальто и черном берете. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 84-летней пенсионерки в пальто и черном берете. Об этом сообщили волонтеры вечером во вторник, 25 октября.

— Женщина найдена, она жива. Спасибо всем, кто выехал на поиск и автономные задачи, а также тем, кто помогал распространять информацию в сети. Отдельная благодарность Елене за свидетельство, которое помогло завершить поиск, — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, женщина пропала в понедельник, 24 октября. Родные не обнаружили ее дома, когда вернулись с работы.

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