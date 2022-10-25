В Новосибирске завершены поиски 84-летней пенсионерки в черном берете

В Новосибирске завершены поиски 84-летней пенсионерки в пальто и черном берете. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершены поиски 84-летней пенсионерки в пальто и черном берете. Об этом сообщили волонтеры вечером во вторник, 25 октября.
— Женщина найдена, она жива. Спасибо всем, кто выехал на поиск и автономные задачи, а также тем, кто помогал распространять информацию в сети. Отдельная благодарность Елене за свидетельство, которое помогло завершить поиск, — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, женщина пропала в понедельник, 24 октября. Родные не обнаружили ее дома, когда вернулись с работы.
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