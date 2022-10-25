В Новосибирске сбежавшего из колонии мужчину отправили под стражу

В Новосибирске 43-летнего Игоря Кащенко, сбежавшего из колонии-поселения, отправили в СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске 43-летнего Игоря Кащенко, сбежавшего из колонии-поселения, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в суде во вторник, 25 октября.

— Рассмотрев материалы и выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого Игоря Кащенко меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 1 месяц 28 суток, — сообщили в Калининском районном суде.

Напомним, Игоря Кащенко искали больше трех дней после побега. И нашли в другом регионе: Алтайские полицейские задержали его в Барнауле возле автовокзала. В истории судимости Кащенко — грабежи, разбои, вымогательство и пособничество в убийстве из корыстных побуждений. А теперь следователи возбудили дело еще и по статье «Побег из мест лишения свободы группой лиц по предварительному сговору». Одновременно с Кащенко из колонии сбежал еще один заключенный — Сергей Усаров. Он попал в тюрьму за наркотики и рецидивы квартирных краж. Его нашли в Советском районе.

Максимальный срок по статье за побег — 5 лет.

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