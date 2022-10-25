Новосибирский метрополитен объяснил оплату туалета только наличными

Желающему справить нужду понадобятся две десятирублевые монеты, никакой другой номинал аппарат не принимает. Фото: АСТ-54

Новосибирский метрополитен объяснил, почему в туалеты на станциях можно пройти только за наличную оплату. Желающему справить нужду понадобятся две десятирублевые монеты. Никакой другой номинал, а тем более карты аппараты не принимают. Для многих это очень неудобно.

— Вопрос о возможности оплачивать услуги банковской картой находится в стадии рассмотрения, но его осуществление потребует серьезных финансовых ресурсов, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

Напомним, что на отсутствие безналичной оплаты в уборной пожаловались беременная женщина. Ее возмутило, что, будучи в положении, пришлось бегать и искать десятирублевые монеты, когда у нее были деньги на карте, и она могла бы спокойно с нее рассчитаться.

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