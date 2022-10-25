«Закрой свои салоны сама по-хорошему»: конкуренты разбили стекло автомобиля бизнесвумен и оставили записку с угрозой

Женщине разбили стекло, спустили колеса и оставили записку с угрозами. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на улице Виктора Уса, 13, неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля Infiniti, проткнули колеса и оставили в мультифоре записку с угрозами. Владелицей дорогого авто оказалась хозяйка сети салонов красоты в Новосибирске, которая уверена: это сделали конкуренты.

— Я владелица салонов несколько лет, у нас все хорошо с клиентами, и это никакой не черный пиар и не реклама. Это реальный случай. Дело передано в полицию, заведено уголовное и административное дело, — объяснила пострадавшая в комментариях под видео, которое она выложила в группе «АСТ-54».

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что 24 октября в отдел полиции в Кировском районе действительно поступило заявление о порче автомобиля.

— Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции был проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения, а также изъяты оставленные вещественные доказательства.

Полицейские проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.

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