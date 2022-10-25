Прокуратура нашла нарушения после инцидента с сорванной крышей новосибирского общежития

По сообщению прокуратуры, администрация долго не эвакуировала жильцов. Фото: ГУ МЧС по НСО
Прокурорская проверка, организованная после срыва крыши с общежития, выявила несколько нарушений. Напомним, что ЧП произошло 23 октября. Ураганный ветер сорвал крышу с общежития по улице Станционная, 8 и обрушил ее на проезжую часть, двор и линии электропередач.
— Установлено, что сотрудники администрации длительное время не проводили мероприятия по эвакуации жильцов дома, что создало угрозу для их жизни и здоровья в условиях обрушения крыши, а также неблагоприятных погодных условий, — сообщили в региональной прокуратуре.
Также в ведомстве отметили, что после ЧП, администрация более суток ничего не делала, чтобы обеспечить жильцов общежития временной крышей над головой.
— Главе администрации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время жилые помещения фактически предоставлены двум согласившимся на переезд семьям, они соответствуют требованиям законодательства. Восстановление жилищных прав граждан поставлено прокуратурой под контроль, — добавили в прокуратуре.
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