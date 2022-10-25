Следователи показали фото спирта, которым отравились жители поселка под Новосибирском

Сибиряки отравились паленым спиртом. Фото: СУ СКР по НСО

Следователи прокомментировали смерть двух мужчин в одном из поселков Мошковского района. Как ранее стало известно КП-Новосибирск, смерть сибиряков наступила из-за отравления некачественным спиртом. Эту же версию подтвердили в органах.

— В квартире были обнаружены тела двух мужчин: 59-летнего хозяина квартиры и его 67-летнего знакомого с признаками отравления, — пояснили в областном СК.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. После ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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