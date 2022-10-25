Новосибирск закупил более 20 новых универсальных машин для уборки города

Парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети Новосибирска увеличится более чем на 20 единиц. Фото: Мэрия Новосибирска

Парк спецтехники для содержания улично-дорожной сети Новосибирска увеличится более чем на 20 единиц. На площадку МКУ «ДЭУ № 1» прибыли 12 машин и экземпляр навесного оборудования. Новую технику оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— В начале бюджетного года мы планировали приобрести технику на 50 миллионов рублей. Затем в ходе исполнения бюджета появились дополнительные возможности, которые позволили выделить на покупку машин 150 миллионов рублей. На эту сумму приобретено 22 единицы техники производства Ряжского авторемонтного завода. Всё оборудование, использованное в этих автомобилях, отечественное. Здесь нет сложной импортной электроники, зато машины надёжные и простые в обслуживании. Они могут работать как в летнем, так и в зимнем варианте. И что очень важно, они подходят для использования жидкого противогололёдного реагента «Бионорд», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Кроме этого, приобрели навесное оборудование для уже имеющихся машин, которое также позволит работать с «Бионордом». Позже поступит мелкая техника, погрузчики небольшого формата. В следующем году планируем закупить технику приблизительно на такую же сумму.

На площадке ДЭУ № 1 сейчас размещено 12 единиц новой техники: 10 коммунально-уборочных машин на базе самосвалов «КамАЗ» 65115, две коммунально-уборочные машины на базе «ГАЗ next», а также надстроечный комплекс для зимнего содержания дорог, который предусматривает применение противогололедных материалов типа «Бионорд» (универсального и двухфазного). Комплекс установлен на одну из машин учреждения.

— Сейчас техника находится в стадии сборки и наладки. В этом процессе непосредственно участвуют специалисты Ряжского авторемонтного завода. До конца недели машины пройдут приёмку, после чего мы займёмся их постановкой на учёт. В ноябре они войдут в строй, — отметил директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков.

По словам Лыкова, около 70 % техники ДЭУ № 1 уже переведено на зимний режим работы. Оставшаяся часть проходит техническое обслуживание и переоборудование. Через 2-3 недели весь парк будет готов к содержанию дорог в зимний период, включая новую технику.

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