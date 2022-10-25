На открытие стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» потратят почти миллион

Открытие стелы назначено на 3 ноября. Фото: Зеленый Новосибирск

В Новосибирске на открытие стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина потратят 984 тысячи рублей. Именно в такую сумму оценивают светомузыкальное сопровождения мероприятия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок

— Исполнитель осуществляет транспортную доставку оборудования. Организует монтаж и демонтаж технического оборудования собственными силами, — сказано в документах.

В день открытия стелы, 3 ноября, подрядчик должен будет установить световые приборы, статичные прожекторы, пульты управления, коммутацию, звуковое оборудование, и микрофоны, а после завершения мероприятия тут же их демонтировать.

Напомним, что 3 ноября перекроют площадь Калинина и прилегающие к ней улицы. Также введут ограничение на парковку и на движение личного транспорта по Красному проспекту.

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