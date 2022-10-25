Новосибирца, сбившего насмерть двух человек на остановке, будут судить

В Новосибирске будут судить 21-летнего парня, по вине которого в ДТП погибли два человека. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске будут судить 21-летнего парня, по вине которого в ДТП погибли два человека. По версии следствия в июле 2022 года, он, будучи пьяным, сел за руль арендованной машины, и сбил людей, стоявших на остановке.

— Водитель нарушил ПДД, в результате чего выехал на тротуар и наехал на урну. После этого он потерял управление машиной, и она выехала на автобусную остановку. В результате ДТП двое потерпевших скончались, одному потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, — пояснили в областной прокуратуре.

Против него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Рассматривать дело будет Калининский районный суд.

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