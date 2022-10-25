Зампрокурора Новосибирской области перевели в Крым

Павел Смагоринский занял должность первого зампрокурора Республики Крым. Фото: прокуратура по Республике Крым

Зампрокурора Новосибирской области Павел Смагоринский переведен в Крым на должность первого зампрокурора республики. Информация об этом появилась на сайте крымской прокуратуры.

— Новый пост Смагоринский занял в сентябре 2022 года, — указано на сайте ведомства.

48-летний Павел Смагоринский родился в Волгограде. Окончил Волгоградский государственный университет. Карьеру в органах начал с 1995 года с должности следователя прокуратуры Центрального района Волгограда. С 2005 по 2020 был в должностях прокурора Тракторозаводского, Советского и Кировского районов Волгограда. С 2020 по 2022 год был зампрокурора Новосибирской области.

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