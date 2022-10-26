В Новосибирске пьяный водитель ответит за гибель двух мужчин в строительном котловане

В перевернувшейся машине погибли два пассажира. Фото: стоп-кадр из видео "ЧП-Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирске начался суд на над водителем Lada Priora, который свалился в котлован и погубил двух пассажиров. Трагедия произошла в ночь на 19 марта на перекрестке улиц Забалуева и Связистов.

Около 23:30 инспекторы ДПС заметили белую Lada Priora и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался скрыться на скорости свыше 90 км/ч, однако через 200 метров потерял управление, врезался в бетонный блок и рухнул в строительный котлован.

- Около 21:30 в Lada Priora замкнула электрика, нетрезвый подсудимый чинил автомобиль на улице. Двое мужчин проходили мимо и предложили помочь, толкнули автомобиль, помогли завести и попросили подвезти их. Подсудимый подвез их до дома, затем они решили съездить в магазин за спиртным, в этот момент их заметили сотрудники ДПС. Водитель попытался скрыться, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

В результате падения автомобиля погибли двое мужчин: 53-летний пассажир скончался на месте от полученных травм, второй 49-летний мужчина умер в машине «скорой помощи». Пассажиров и полуживого виновника ДТП доставали спасатели МЧС и МАСС.

– 26-летний подсудимый ранее был лишен права управления ТС. Однако снова нетрезвым сел за руль, без водительского удостоверения. Он сразу признал вину, написал явку с повинной. Ранее не был судим, характеризуется положительно, имеет ведомственную награду, – сообщила гособвинитель Александра Федорова. - У погибших нет родных, интересы потерпевшей стороны представляет сотрудник администрации. Дело рассматривали в Ленинском районном суде.

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