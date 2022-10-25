Суд арестовал мужа главы Сузунского района Дмитрия Некрасова

Дмитрий Некрасов проведет в СИЗО два месяца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд арестовал Дмитрия Некрасова мужа главы Сузунского района Новосибирской области Лили Некрасовой. Об этом стало известно во вторник, 25 октября.
— Его арестовали до 23 декабря 2022 года, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.
Напомним, что Лилию Некрасову также отправили в СИЗО на два месяца. Под стражей она проведет аналогичный срок. Подозревают же женщину в фиктивном трудоустройстве супруга. Дело возбуждено по статье за мошенничество в особо крупном размере.
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