Суд арестовал мужа главы Сузунского района Дмитрия Некрасова

Дмитрий Некрасов проведет в СИЗО два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд арестовал Дмитрия Некрасова мужа главы Сузунского района Новосибирской области Лили Некрасовой. Об этом стало известно во вторник, 25 октября.

— Его арестовали до 23 декабря 2022 года, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Напомним, что Лилию Некрасову также отправили в СИЗО на два месяца. Под стражей она проведет аналогичный срок. Подозревают же женщину в фиктивном трудоустройстве супруга. Дело возбуждено по статье за мошенничество в особо крупном размере.

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