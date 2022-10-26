«Мы что, свиньи по-вашему?»: Жительница Новосибирска нашла лапки насекомого в купленном сэндвиче

На листе салата нашла лапки насекомого. Фото: «Flamp»

Жительница Новосибирска нашла лапки насекомого в бутерброде, а точнее в его начинке. Она сфотографировала неприятный сюрприз и опубликовала на сайте отзывов «Фламп».

- Очень часто беру здесь на перекус сэндвичи. Но тут я решила его раскрыть. И я была очень неприятно удивлена. Листья салата вообще не моют! Они со всеми своими жителями и грязью прямо в сэндвиче! - возмущается покупательница.

Как говорит сибирячка, она нашла несколько лапок насекомых в аппетитном на вид бутерброде.

- Что за отвратительное отношение к своим потребителям? Мы, что, свиньи по-вашему? – негодует женщина.

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