Под Новосибирском осудят мать, которая убила 6-месячного сына, бросив его на диван

Женщина полностью признала свою вину. Фото: СК по НСО

Под Новосибирском до суда дошло дело 29-летней матери, которая бросила 6-месячного сына на диван, и нечаянного его убила. Ее обвиняют по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание, которое грозит сибирячке — 2 года тюрьмы.

— Обвиняемая днем в середине июня 2022 года в своем доме в Барабинске не могла успокоить 6-месячного сына. Удерживая его на руках в районе груди, женщина с силой бросила его на диван. Мальчик ударился головой о твердую поверхность основания дивана, в результате чего получил травму головы, от которой скончался через несколько дней, — пояснили в региональном СК.

В ведомстве добавили, что женщина полностью признала свою вину. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направили в суд.

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