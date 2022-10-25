Новосибирец, жестоко избивший девушку на остановке, отделался штрафом в 15 тысяч рублей

Потерпевшая (слева) выложила видео в соцсети и соседи нашли адрес нападавшего (справа). Фото: Предоставлено сообществом "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

Мужчина, жестоко избивший девушку на остановке в Новосибирске, отделался штрафом в 15 тысяч рублей. ЧП произошло вечером 1 сентября на автобусной остановке «1-й разъезд». В этот момент 18-летняя Анна ждала автобус в наушниках, когда к ней подошел незнакомец.

Он схватил ее и уволок за остановку. Нападавший стал бить девушку руками и ногами, пытался снять одежду – ее спасли пассажиры прибывшего автобуса, которые спугнули агрессора.

После нападения девушка кричала нечеловеческим голосом, у нее была истерика. Молодая сибирячка боялась выходить из дома одна.

Местные жители вычислили нападавшего по камерам и сдали в полицию. Они требовали сурового наказания для неадекватного мужчины. Когда агрессора вычислили, в отношении него возбудили уголовное дело за побои:

– Полиция задержала подозреваемого, на очной ставке девушка опознала нападавшего, ранее они не были знакомы. Тот заявил, что хотел с ней познакомиться , – рассказала КП-Новосибирск администратор паблика «Моя Первомайка» «ВКонтакте» Светлана Харузина.

Как стало известно, 6 октября суд признал гражданина виновным по 6.1.1 КоАП РФ и назначил штраф в 15 тысяч рублей.

– Согласно фабуле судебного постановления, гражданин нанес три удара ладонью в область лица и тела, 5 ударов ногой по телу, хватал руками и волочил по асфальту, причинив физическую боль без вреда здоровью, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

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