В Новосибирске живодёр, забивший кошку молотком, предстанет перед судом

В Новосибирске по соцсетям разлетелось видео, где мужчина жестоко издевается над кошкой. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске будут судить живодера, который забил кошку молотком из мести бывшей девушки. Трагедия случилась в 5 июля 2022 года в квартире Дзержинского района города.

Подозреваемый снял на видео убийство кошки. На нём он душил животное, бил головой об унитаз, избивал молотком. Жуткие кадры вызвали скандал в соцсетях. Мотивом оказалась бывшая девушка живодёра.

— Он сбросил мне это видео, никак не подписав. Это была его кошка, она жила у него где-то 11-лет. Зачем и почему он так поступил — я не знаю, — пояснила КП-Новосибирск сибирячка.

Знакомые рассказали КП-Новосибирск, что пара познакомилась на отдыхе, но встречалась всего две недели. Девушка жаловалась подругам, что у ее нового знакомого проблемы с психикой.

В полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным с целью причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенное с применением садистских методов.

- Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, направил его для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Санкцией пункта «в» части 2 статьи 245 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы,– сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Виктория Коробицына.

Первое заседание по делу садиста пройдет 27 октября в Дзержинском районном суде.

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