В Новосибирской области начали по новым правилам назначать детские пособия

В Новосибирской области с 1 октября пособия на детей от 8 до 17 лет стали назначать по новым правилам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области с 1 октября пособия на детей от 8 до 17 лет стали назначать по новым правилам. Как сообщили в региональном ПФР, до начала месяца действовал переходный период.

— По заявлениям, поданным с 1 октября 2022, ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет будет выплачиваться с того месяца, в котором ребенку исполнилось 8, если родители подали на выплаты не позднее полугода с дня рождения ребенка. Если с того момента, когда ребенку исполнилось 8, прошло больше полугода, то выплата устанавливается с месяца обращения за ней, — сообщили в Пенсионном фонде Новосибирской области.

Подать заявление на выплаты можно через Пенсионный фонд, портал «Госуслуги» или в отделении МФЦ.

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