В Новосибирске «Киа Рио» сбил двух женщин на «зебре»

Женщин госпитализировали с различными травмами. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске водитель «Киа Рио» сбил двух женщин, которые переходили дорогу по «зебре». Произошло ДТП днем во вторник, 25 октября.

— 43-летний водитель за рулем автомобиля «Киа Рио» двигался по улице А. Невского в сторону улицы 25 лет Октября. По дороге напротив дома №37 по улице А. Невского он сбил двух человек, которые переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшими оказались женщины 68 и 52 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

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