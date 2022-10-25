В Новосибирской области экспериментально получены первые пучки электронов для СКИФа

Первые полученные пучки прошли проверку на соответствие. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области успешно стартовали натурные испытания линейного ускорителя — одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа). Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 25 октября приняла участие в запуске первых пучков электронов в линейном ускорителе ЦКП «СКИФ». В частности, замгубернатора подчеркнула, что установка класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов создается при поддержке Правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты».

— Сегодня мы присутствуем при очередном удивительном событии, СКИФ — это прорывной проект не только для нашего региона, но и для всей страны, — отметила Мануйлова. — Большую роль играет комплексный, системный подход в создании этого сложнейшего, уникального объекта. Благодаря тому, что основной партнер, производственное объединение ИЯФ СО РАН, обладает уникальными компетенциями, удалось изготовить высокоточную «начинку» для этой установки.

Мануйлова отметила, что полученный первый пучок выдержал проверку на соответствие.

По словам директора ИЯФ СО РАН Павла Логачева, в создании пучка участвовали многие производства, в том числе и новосибирские.

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