В Новосибирске скончался мобилизованный из Тувы.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске скончался мобилизованный из Тувы. Об этом сообщили на официальном сайте республики.
— Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков, — сообщили на сайте. — Ведется расследование.
В связи с тем, что мобилизованные имеют статус военнослужащих, расследовать уголовное дело будет Главное военное управление СК РФ и военная прокуратура.
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