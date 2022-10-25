В Новосибирске скончался мобилизованный из Тувы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске скончался мобилизованный из Тувы. Об этом сообщили на официальном сайте республики.

— Главе Тувы Владиславу Ховалыгу доложили о чрезвычайном происшествии с участием мобилизованных граждан республики, которые проходят военную подготовку в Новосибирске. Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков, — сообщили на сайте. — Ведется расследование.

В связи с тем, что мобилизованные имеют статус военнослужащих, расследовать уголовное дело будет Главное военное управление СК РФ и военная прокуратура.

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